Собор, часы и жижа: что не так в интервью Боширова и Петрова?

Подозреваемые британской полицией в отправлении Скрипалей Петров и Боширов рассказали, зачем ездили в Солсбери и что там делали. Мы решил сравнить версию россиян с данными полиции.