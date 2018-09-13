Собор, часы и жижа: что не так в интервью Боширова и Петрова?
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Собор, часы и жижа: что не так в интервью Боширова и Петрова?

Подозреваемые британской полицией в отправлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов рассказали, зачем ездили в Солсбери и что там делали. Они ответили на вопросы главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

В Лондоне имена подозреваемых считают вымышленными, однако в интервью Симоньян мужчины сказали, что это их настоящие имена и фамилии.

Что еще в интервью россиян не сходится с данными британской стороны? Русская служба Би-би-си сопоставила версии.

  • 13 сентября 2018
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