ТВ-новости: Скрипаль помогал спецслужбам многих стран Запада
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 7 сентября:
- Как Александр Литвиненко. Отравленный в Солсбери Сергей Скрипаль, похоже, представлял угрозу для Москвы. В последние годы он он помогал властям Испании в расследовании связей русской мафии с властями России. Поговорим о том, был ли Скрипаль также связан с чешской разведкой.
- В ДНР отстранили преемника убитого ровно неделю назад Александра Захарченко и назначили нового и.о. - Дениса Пушилина, а также новые выборы. Поговорим о том, что все это значит для региона и "минского процесса".
- Президенты России, Ирана и Турции на саммите в Тегеране решают судьбу сирийской провинции Идлиб. Асад и его союзники - россияне и иранцы - готовят большое наступление, но Турция - против. Обсуждаем, смогут ли стороны договориться.
- Наш блогер Бен Тавенер расскажет, как в Британии с помощью мобильного приложения моджно узнать информацию о бездомных и помогать им.
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7 сентября 2018