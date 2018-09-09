Кислотный запах и ржавчина: Украина ограничила въезд в Крым
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Кислотный запах и ржавчина: Украина ограничила въезд в Крым

Из-за вредных выбросов в Армянске Украина временно перекрыла два из трех пунктов въезда в Крым - Каланчак и Чаплинку.

Пограничники и жители близлежащих сел жалуются на плохое самочувствие, кислотный запах в воздухе и ржавчину на заборах и металлических поверхностях.

  • 9 сентября 2018
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