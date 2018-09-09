Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Кислотный запах и ржавчина: Украина ограничила въезд в Крым
Из-за вредных выбросов в Армянске Украина временно перекрыла два из трех пунктов въезда в Крым - Каланчак и Чаплинку.
Пограничники и жители близлежащих сел жалуются на плохое самочувствие, кислотный запах в воздухе и ржавчину на заборах и металлических поверхностях.
-
9 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне