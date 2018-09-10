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ТВ-новости: как пенсионная реформа создала проблемы для Кремля на выборах
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 10 сентября:
- Выборы и протесты - поговорим о том, как "Единая Россия" потеряла поддержку населения из-за реформы пенсий.
- Мы узнаем, как на Украине пытаются установить, действительно ли жив пропавший тридцать лет назад в Афганистане советский прапорщик.
- Узнаем, как десятки индонезийских подростков судятся с правительством Австралии, которое отправило их в заключение, несмотря на юный возраст.
- Наш корреспондент выясняла, узнают ли лондонцы по портрету Льва Толстого, 190 лет со дня рождения которого исполнилось вчера.
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10 сентября 2018
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