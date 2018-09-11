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Учения "Восток-2018": русский с китайцем братья навек?
По данным министерства обороны России, в учениях "Восток-2018" задействованы около 300 тысяч военнослужащих. Это практически треть всей российской армии.
Цель учений - отработка взаимодействия между разными родами войск.
Кроме того, в учениях примут участие китайские и монгольские военнослужащие.
А во Владивостоке тем временем состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые в последнее время часто общаются друг с другом.
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11 сентября 2018
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