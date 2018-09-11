Глава Росгвардии записался в дуэлянты
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"Отбивную сделаю". Глава Росгвардии записался в дуэлянты

Бывший начальник охраны Путина, а ныне глава Роcгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционному политику, в котором критику Фонда по борьбе с коррупцией расценил как личное оскорбление и вызвал Навального на дуэль.

В случае отказа от поединка Золотов пообещал устроить оппозиционному политику шоу с показом для всего личного состава Росгвардии.

  • 11 сентября 2018
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