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Что опаснее для ЕС, мигранты или кризис еврозоны?
Немецкий канцлер Ангела Меркель, выступая сегодня с обращением в бундестаге, заявила, что вопрос нелегальной миграции представляет более серьезную опасность для единства ЕС, чем кризис в еврозоне.
Один из самых активных борцов в Европе с миграцией - министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини - стал гостем программы Би-би-си Hardtalk, в которой ее ведущий Стивен Сакур задает своим гостям неудобные вопросы.
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12 сентября 2018
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