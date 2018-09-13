Увидеть собор и оторваться: что искали два россиянина в Солсбери?
Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская сторона подозревает в попытке отравления Скрипалей, дали интервью российскому телеканалу RT.
Они заявили, что напуганы внезапным вниманием прессы к их персонам, и поведали главному редактору телеканала Маргарите Симоньян, что они – бизнесмены, в ГРУ не работают, а в Солсбери поехали, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями.
При этом они утверждали, что они до сих пор понятия не имеют, где находится дом Скрипалей.
Комментируя интервью подозреваемых по двум делам об отравлении в Солсбери, представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что ложь и просто неприкрытые фабрикации в интервью телеканалу, который спонсируется российским правительством, – это оскорбление здравого смысла.
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13 сентября 2018
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