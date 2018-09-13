Увидеть собор и оторваться: что искали два россиянина в Солсбери?

Россияне, известные как Петров и Боширов, пришли на канал RT поведать о том, что они бизнесмены средней руки, а в Солсбери поехали, чтобы полюбоваться на местные достопримечательности.