Когда ограбление пошло не по плану
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Когда ограбление пошло не по плану

Колорадский грабитель собирался ограбить магазин вейпов, но все пошло не по плану.

Сначала он выронил пистолет, а когда пустился наутек, с него спали штаны.

  • 11 сентября 2018
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