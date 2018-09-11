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Когда ограбление пошло не по плану
Колорадский грабитель собирался ограбить магазин вейпов, но все пошло не по плану.
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Сначала он выронил пистолет, а когда пустился наутек, с него спали штаны.
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11 сентября 2018
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