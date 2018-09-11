Золотов VS Навальный: пьеса в трех действиях
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Золотов VS Навальный: пьеса в трех действиях

Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль: "Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вам за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную". Столь эмоциональную реакцию вызвало недавнее расследование Навального, в котором он утверждает, что продукты для Росгвардии заказывают по ценам в два-три раза выше, чем раньше.

Навальный пока не может ответить на вызов главы Росгвардии потому что отбывает 30 суток ареста за организацию митинга в январе.

Ранее Алексею Навальному уже записывали видеоответы на его расследования, в частности несколько видео записал предприниматель Алишер Усманов.

  • 11 сентября 2018
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