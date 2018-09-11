Золотов VS Навальный: пьеса в трех действиях
Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль: "Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вам за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную". Столь эмоциональную реакцию вызвало недавнее расследование Навального, в котором он утверждает, что продукты для Росгвардии заказывают по ценам в два-три раза выше, чем раньше.
Навальный пока не может ответить на вызов главы Росгвардии потому что отбывает 30 суток ареста за организацию митинга в январе.
Ранее Алексею Навальному уже записывали видеоответы на его расследования, в частности несколько видео записал предприниматель Алишер Усманов.
-
11 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне