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Маркс? Дарвин? С кем путают Льва Толстого на улицах Лондона
Наш корреспондент решил проверить, узнают ли лондонцы классика русской литературы по его портрету. Справились немногие.
Хотя имя Льва Толстого большинству знакомо. Некоторые даже смогли вспомнить, что он автор "Войны и мира" и "Анны Карениной".
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12 сентября 2018
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