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ТВ-новости: учения "Восток-2018", что о них думают в НАТО
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 11 сентября:
- Россия начала крупнейшие учения с советских времен. Поговорим об участии в них Китая и узнаем, воспринимают ли их в НАТО как угрозу.
- Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального отбивную. Обсудим, стоит ли это воспринимать как серьезную угрозу применения силы по отношению к оппозиции.
- Мы узнаем, почему пользователи в Узбекистане не могут зайти на "Фейсбук", и поговорим о том, заканчивается ли там оттепель.
- Наш корреспондент изучил пользовательские соглашения популярных социальных сетей и расскажет, согласие на что вы дали, не читая эти документы.
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11 сентября 2018
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