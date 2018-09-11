ТВ-новости: военные учения "Восток-2018"
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ТВ-новости: учения "Восток-2018", что о них думают в НАТО

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 11 сентября:

  • Россия начала крупнейшие учения с советских времен. Поговорим об участии в них Китая и узнаем, воспринимают ли их в НАТО как угрозу.
  • Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального отбивную. Обсудим, стоит ли это воспринимать как серьезную угрозу применения силы по отношению к оппозиции.
  • Мы узнаем, почему пользователи в Узбекистане не могут зайти на "Фейсбук", и поговорим о том, заканчивается ли там оттепель.
  • Наш корреспондент изучил пользовательские соглашения популярных социальных сетей и расскажет, согласие на что вы дали, не читая эти документы.
  • 11 сентября 2018
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