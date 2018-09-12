Владимир Путин об отравителях Скрипалей
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Мы их нашли": Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле знают, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин и посоветовал этим людям прийти к журналистам.

Путин сделал это заявление на Восточном экономическом форуме в присутствии китайского лидера Си Цзиньпиня и японского премьера Синдзо Абэ.

Фамилии подозреваемых на прошлой неделе назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Он сказала, что Петров и Боширов являются сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ.

  • 12 сентября 2018
Go to next video: Россия vs Британия: риторическая битва в Совбезе ООН