"Мы их нашли": Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле знают, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
"Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин и посоветовал этим людям прийти к журналистам.
Путин сделал это заявление на Восточном экономическом форуме в присутствии китайского лидера Си Цзиньпиня и японского премьера Синдзо Абэ.
Фамилии подозреваемых на прошлой неделе назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Он сказала, что Петров и Боширов являются сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ.
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12 сентября 2018
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