Как Тимати, Хабиб и Рамзан в "Инстаграме" ругались
9 сентября в Махачкале должен был состояться концерт артиста Black Star Егора Крида, но его отменили в последний момент из-за угроз, поступавших в адрес рэпера.
В комментариях в "Инстаграме" ему стали писать о том, чтобы он лучше не приезжал, а не то с ним расправятся, и живым он не уедет. Недоволен предстоящим приездом Крида был и боец ММА Хабиб Нурмагомедов, о чем тоже написал в "Инстаграме".
В итоге из соображений безопасности музыкант отменил концерт, эту новость Хабиб прокомментировал в сторис: "Не велика потеря!" Тимати бойцу решил ответить в видео, в которых он был максимально вежлив.
12 сентября в конфликт решил вмешаться глава Чечни Рамзан Кадыров и призвал своих товарищей помириться, а дагестанцев не угрожать артистам. "Мы должны развивать Кавказ, туризм. Давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы!"
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13 сентября 2018