"Если они найдут фото, то пришлют по Whatsapp": Маргарита Симоньян в Newsnight
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"Если они найдут фото, то пришлют по Whatsapp": Маргарита Симоньян в Newsnight

Главный редактор телеканала Russia Today стала гостьей последнего выпуска программы Newsnight.

Его темой стало эксклюзивное интервью журналистки с подозреваемыми в отравлении Скрипалей - Александром Петровым и Русланом Бошировым.

  • 14 сентября 2018
Go to next video: Собор, часы и жижа: что не так в интервью Боширова и Петрова?