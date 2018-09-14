"Если они найдут фото, то пришлют по Whatsapp": Маргарита Симоньян в Newsnight

"Мы их нашли": Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле знают, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. И предложил им прийти к журналистам.