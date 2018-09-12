"Восток-2018": зачем России столь масштабные военные учения?
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"Восток-2018": зачем России столь масштабные военные учения? Мнение обозревателя Би-би-си

В России продолжаются военные учения "Восток-2018" с участием около 300 тысяч военнослужащих.

Таких масштабных учений не было с 1981 года, и на этот раз в них принимают участие Китай и Монголия, а не, как часто бывает, только постсоветские страны.

А в учениях США и НАТО принимает участие гораздо меньше персонала - при этом у них военный бюджет в разы больше.

Зачем тогда России столь крупные и затратные учения?

Об этом размышляет военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

  • 12 сентября 2018
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