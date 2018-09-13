Усэйн Болт устроил забег в невесомости
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Усэйн Болт устроил забег в невесомости. Как это было?

Знаменитый ямайский бегун и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в необычном забеге. Спортсмен выиграл в забеге в условиях невесомости.

После победы была открыта специальная бутылка шампанского, из которой можно пить в невесомости. Ее разработал французский дизайнер Октав де Голль, которые также участвовал в забеге.

По словам Болта, это был умопомрачительный опыт. Бегун провел в невесомости около четырех минут.

  • 13 сентября 2018
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