ТВ-новости: Дело Скрипаля: что известно об "Александре Петрове?"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 12 сентября:
- Владимир Путин знает подозреваемых в отравлении Скрипалей, российское телевидение обещает вскоре показать одного из них. Мы расскажем о человеке, которого, возможно, имеют в виду власти России.
- Флэшмоб Золотовчеллендж, или Главу Росгвардии вызывают на дуэль. Мы расскажем, что произошло после того, как Виктор Золотов пообещал сделать из Алексея Навального отбивную.
- Мы послушаем одного из главных борцов с нелегалами, главу МВД Италии Маттео Сальвини. Ему пришлось отвечать на неудобные вопросы ведущего Би-би-си Стивена Сакура.
- Обсудим новые подробности так называемых звуковых войн на Кубе.
- И узнаем, почему британские ученые хотят отправить в космос червей. Съемочной группе Би-би-си удалось присутствовать при подготовке миссии.
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12 сентября 2018