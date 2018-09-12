ТВ-новости: Дело Скрипаля: что известно об "Александре Петрове?"
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ТВ-новости: Дело Скрипаля: что известно об "Александре Петрове?"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 12 сентября:

  • Владимир Путин знает подозреваемых в отравлении Скрипалей, российское телевидение обещает вскоре показать одного из них. Мы расскажем о человеке, которого, возможно, имеют в виду власти России.
  • Флэшмоб Золотовчеллендж, или Главу Росгвардии вызывают на дуэль. Мы расскажем, что произошло после того, как Виктор Золотов пообещал сделать из Алексея Навального отбивную.
  • Мы послушаем одного из главных борцов с нелегалами, главу МВД Италии Маттео Сальвини. Ему пришлось отвечать на неудобные вопросы ведущего Би-би-си Стивена Сакура.
  • Обсудим новые подробности так называемых звуковых войн на Кубе.
  • И узнаем, почему британские ученые хотят отправить в космос червей. Съемочной группе Би-би-си удалось присутствовать при подготовке миссии.
  • 12 сентября 2018
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