ТВ-новости: Откровения Петрова и Боширова о Солсбери. Где правда и где ложь?
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ТВ-новости: откровения Петрова и Боширова о Солсбери - где правда и где ложь?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 13 сентября:

  • Мы проанализируем вместе с нашим корреспондентом откровения подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова. Они говорят, что приехали в Британию "оторваться". Впрочем, их выступление вызывает еще больше вопросов.
  • Мы узнаем, как себя чувствует сейчас Петр Верзилов, который попал в больницу в тяжелом состоянии. И услышим одну из участниц "Пусси Райот", которые во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве выбежали на поле в полицейской форме.
  • В ожидании "Флоренс". Русскоязычные жители США рассказали нам, как они готовятся к приближающемуся урагану.
  • Здесь можно всё, или Насыщенный еврейский Новый год в Умани.
  • 13 сентября 2018
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