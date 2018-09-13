ТВ-новости: откровения Петрова и Боширова о Солсбери - где правда и где ложь?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 13 сентября:
- Мы проанализируем вместе с нашим корреспондентом откровения подозреваемых в отравлении в Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова. Они говорят, что приехали в Британию "оторваться". Впрочем, их выступление вызывает еще больше вопросов.
- Мы узнаем, как себя чувствует сейчас Петр Верзилов, который попал в больницу в тяжелом состоянии. И услышим одну из участниц "Пусси Райот", которые во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве выбежали на поле в полицейской форме.
- В ожидании "Флоренс". Русскоязычные жители США рассказали нам, как они готовятся к приближающемуся урагану.
- Здесь можно всё, или Насыщенный еврейский Новый год в Умани.
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13 сентября 2018