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"Флоренс" стремительно приближается к побережью США
К восточному побережью США приближается ураган "Флоренс", ожидается, что он достигнет Северной Каролины в пятницу утром.
Сотни тысяч жителей прибрежных районов уже эвакуированы, население запасается водой и продовольствием.
Хотя ураган и был понижен до второй категории, власти опасаются, что он может вызвать мощное наводнение.
Дональд Трамп уже подписал указы об объявлении чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине и обсудил ситуацию с губернаторами этих штатов.
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13 сентября 2018
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