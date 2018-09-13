"Флоренс" стремительно приближается к Каролине
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"Флоренс" стремительно приближается к побережью США

К восточному побережью США приближается ураган "Флоренс", ожидается, что он достигнет Северной Каролины в пятницу утром.

Сотни тысяч жителей прибрежных районов уже эвакуированы, население запасается водой и продовольствием.

Хотя ураган и был понижен до второй категории, власти опасаются, что он может вызвать мощное наводнение.

Дональд Трамп уже подписал указы об объявлении чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине и обсудил ситуацию с губернаторами этих штатов.

  • 13 сентября 2018
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