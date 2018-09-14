Банк России повысил ключевую ставку
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Банк России повысил ключевую ставку

Центральный Банк России впервые с "черного вторника" - 16 декабря 2014 года - повысил учетную ставку.

Так регулятор собирается предотвратить рост инфляции.

О том, что это решение означает для российских граждан, рассказывает экономический корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Шамина.

  • 14 сентября 2018
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