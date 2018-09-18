Выборы по-хабаровски: что Шпорт предложил Фургалу?
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Выборы по-хабаровски: что Шпорт предложил Фургалу?

Действующий глава Хабаровского края единоросс Вячеслав Шпорт, проигравший с небольшим отрывом в первом туре выборов, предложил своему сопернику, кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу отказаться от борьбы и работать вместе.

По мысли Шпорта это необходимо, "чтобы реализовать те обещания, которые мы давали избирателям".

Как ни странно, Фургал на предложение о сотрудничестве ответил согласием.

Впрочем, он заявил, что несмотря на свое заявление, кандидатуру со второго тура выборов снимать не собирается.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае должен пройти 23 сентября.

  • 18 сентября 2018
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