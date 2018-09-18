ТВ-новости: отравление в Солсбери
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ТВ-новости: Израиль и Россия договорятся, но шуму будет много

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 18 сентября:

  • Россия обвиняет Израиль в гибели своего военного самолета и оставляет за собой право на ответ. Узнаем, как в Израиле относятся к резким заявлениям российского министерства обороны.
  • Поговорим о том, почему второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае на выборы не очень похож
  • Узнаем новые подробности расследования загадочной смерти россиянина Александра Перепиличного в Британии.
  • А также нужные переговоры или бесполезная фотосессия. Обсудим, чего ждать от саммита лидеров двух Корей в Пхеньяне.
  • 18 сентября 2018
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