Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Корейский художник: "Если бы мне предложили вернуть руки, я бы отказался"
Сок Ченг Ву стал инвалидом в результате несчастного случая на работе. Он получил электрический разряд в 20 000 вольт, после чего его руки пришлось ампутировать.
- "Настоящие супергерои": фотограф воплотил в жизнь мечту детей с инвалидностью
- Невеста без ног и рук сама дошла до алтаря на свадьбе
- Ангел из ножей в память о подростках, убитых на британских улицах
После этого он начал рисовать. Его работы были выставлены на Паралимпийских играх 2014 года.
-
20 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне