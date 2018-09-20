Корейский художник: "если бы мне предложили вернуть руки, я бы отказался".
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Корейский художник: "Если бы мне предложили вернуть руки, я бы отказался"

Сок Ченг Ву стал инвалидом в результате несчастного случая на работе. Он получил электрический разряд в 20 000 вольт, после чего его руки пришлось ампутировать.

После этого он начал рисовать. Его работы были выставлены на Паралимпийских играх 2014 года.

  • 20 сентября 2018
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