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Шторм "Али": последствия разгула стихии
Шторм "Али" бушует в Великобритании и Ирландии. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду. Стихия валит деревья, заборы и сорвала с якоря круизный лайнер.
Два человека погибли. Сотни домов обесточены в Шотландии. Аэропорт Дублина отменил более 40 рейсов.
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20 сентября 2018
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