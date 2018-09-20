Шторм "Али": последствия разгула стихии.
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Шторм "Али": последствия разгула стихии

Шторм "Али" бушует в Великобритании и Ирландии. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду. Стихия валит деревья, заборы и сорвала с якоря круизный лайнер.

Два человека погибли. Сотни домов обесточены в Шотландии. Аэропорт Дублина отменил более 40 рейсов.

  • 20 сентября 2018
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