Лидер крымских татар Джемилев: "Умирать до освобождения Крыма - это дезертирство"
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Мустафа Джемилев: я дал слово не умирать, пока не вернем Крым

Лидер крымско-татарского народа и политический заключенный времен СССР Мустафа Джемилев рассказал ВВС News Украина о своем отношении к украинскому православию, о Крыме и голодовке Олега Сенцова.

После аннексии Крыма российские власти возбудили против него уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности, и объявили в розыск.

На Украине до 2013 года Джемилев руководил Меджлисом крымско-татарского народа и был депутатом практически всех созывов Верховной Рады.

Сейчас он также является представителем президента по делам крымских татар.

Однако его реальное влияние существенно выше: он часто встречается с мировыми лидерами, в частности президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Во времена СССР Мустафа Джемилев провел одну из самых долгих голодовок в тюрьме – 303 дня.

В России крымскотатарский Меджлис признан экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена.

  • 20 сентября 2018
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