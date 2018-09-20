Лидер крымских татар Джемилев: "Умирать до освобождения Крыма - это дезертирство"

Мустафа Джемилев: я дал слово не умирать, пока не вернем Крым
Лидер крымско-татарского народа и политический заключенный времен СССР Мустафа Джемилев рассказал ВВС News Украина о своем отношении к украинскому православию, о Крыме и голодовке Олега Сенцова.
После аннексии Крыма российские власти возбудили против него уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности, и объявили в розыск.
На Украине до 2013 года Джемилев руководил Меджлисом крымско-татарского народа и был депутатом практически всех созывов Верховной Рады.
Сейчас он также является представителем президента по делам крымских татар.
Однако его реальное влияние существенно выше: он часто встречается с мировыми лидерами, в частности президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Во времена СССР Мустафа Джемилев провел одну из самых долгих голодовок в тюрьме – 303 дня.
В России крымскотатарский Меджлис признан экстремистской организацией, его деятельность на территории России запрещена.
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20 сентября 2018