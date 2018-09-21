Уборка мусора в космосе. Что придумали ученые
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Уборка мусора в космосе. Что придумали ученые

По подсчетам ученых, на околоземной орбите вращается около 7500 тонн мусора, в том числе обломки старых ракет и спутников.

Эти обломки представляют опасность для спутников связи, GPS и даже Международной космической станции.

Ученые разрабатывают сеть и гарпун для того, чтобы убирать мусор в космосе.

  • 21 сентября 2018
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