Вернувшийся беженец: "Я сам был в Европе, а моя душа осталась в Сирии".
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Сирийский беженец вернулся в Идлиб из Европы. Там он помогает людям

Муаз бежал из Сирии после того, как получил ранение при авианалете. Но мужчина не захотел оставаться в Европе и в итоге вернулся домой.

В сирийском городе Идлиб он стал спасателем-добровольцем и вытаскивает людей из-под развалин.

  • 21 сентября 2018
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