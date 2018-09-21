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Сирийский беженец вернулся в Идлиб из Европы. Там он помогает людям
Муаз бежал из Сирии после того, как получил ранение при авианалете. Но мужчина не захотел оставаться в Европе и в итоге вернулся домой.
В сирийском городе Идлиб он стал спасателем-добровольцем и вытаскивает людей из-под развалин.
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21 сентября 2018
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