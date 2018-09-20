Как косаток из России продают в китайские дельфинарии
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Как косаток из России продают в китайские дельфинарии

Россия - единственная страна, где ловят косаток. Многие животные погибают в сетях или при транспортировке. Оставшихся чаще всего продают в китайские океанариумы за миллионы долларов.

Компании, которые занимаются продажей животных, уверяют, что действуют по закону. Но недавно делом заинтересовалась Генпрокуратура.

  • 20 сентября 2018
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