"Порой я делаю снимки гангрены, и это очаровательно!" Как фотограф снимает болезни
Марта Уиффен работает в больнице Аденбрука. В ее обязанности входит фотографировать пациентов и их болезни.
Ее снимки используют для того, чтобы занести их в медкарты пациентов или же в обучающих целях.
Марта часто присутствует на операциях и по команде хирурга фотографирует крупным планом различные части тела пациентов. Часто ее просят заснять только что отрезанные конечности или сделать крупный план глаза.
Помимо фотографий самих пациентов, Марта также делает снимки больничней жизни. По ее словам, она в восторге от своей работы и очень любит свое дело, хотя и чуть не потеряла сознание, когда ей впервые пришлось снимать вскрытую грудную клетку.
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24 сентября 2018
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