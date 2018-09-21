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Нескучные выборы: российские губернаторы нервничают перед вторым туром
Губернаторские выборы подарили россиянам интригу, которой не было даже во время президентской кампании.
В Хакасии, где кандидат от "Единой России" заметно уступил в первом туре, наш корреспондент столкнулся с нервозным отношением местных властей.
Политолог Александр Кынев считает, что популярность многих провластных кандидатов - это придуманный кремлевскими политтехнологами миф.
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21 сентября 2018
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