Разбить мишень и уцелеть – как проходят соревнования по бейсджампингу
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Разбить мишень и уцелеть – как проходят соревнования по бейсджампингу

Прыгнуть со скалы и разбить мишень, подвешенную в 15 метрах над склоном, – это главная задача участников соревнований по бейсджампингу.

Прыгуны летят вниз со скоростью 200 километров в час. Чем ближе к яблочку они ударят, тем больше очков получат. Но ошибка может стоит жизни.

  • 23 сентября 2018
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