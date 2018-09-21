Щенки-новобранцы очаровали зрителей военного парада в Чили
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Щенки-новобранцы очаровали зрителей военного парада в Чили

Девять щенков золотистого ретривера приняли участие в ежегодном параде в Сантьяго.

Будущих стражей порядка несли в сумках с подогревом, чтобы щенки не замерзли.

Следом чилийские полицейские вели взрослых четвероногих сослуживцев.

  • 21 сентября 2018
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