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Дзынь! Энди Маррей разбил приз, врученный ему в Китае
Энди Маррей поделился в своем Instagram моментом вручения ему памятного приза перед турниром в китайском Шэньчжэне.
Теннисист не удержал трофей, и он разбился об пол. Турнир продлится две недели.
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25 сентября 2018
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