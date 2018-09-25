Дзынь! Энди Маррей уронил подарочную тарелку в Китае
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Дзынь! Энди Маррей разбил приз, врученный ему в Китае

Энди Маррей поделился в своем Instagram моментом вручения ему памятного приза перед турниром в китайском Шэньчжэне.

Теннисист не удержал трофей, и он разбился об пол. Турнир продлится две недели.

  • 25 сентября 2018
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