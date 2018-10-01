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Как дожить до пенсии? Депутаты советуют любимые спортивные упражнения
Жизнь российских депутатов не ограничена одной лишь законотворческой деятельностью. Так, за один день, 27 сентября, депутаты успели одобрить в третьем чтении резонансную пенсионную реформу, а вечером - провести Кубок Госдумы по футболу.
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов отправился на стадион "Лужники", чтобы узнать, какие упражнения нужно делать пенсионерам - и тем, кто хочет ими стать, - чтобы оставаться ловкими и сильными.
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1 октября 2018
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