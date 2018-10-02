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"Они построили свое рабское государство": Евгений Макаров вышел на свободу
Во вторник, 2 октября, на свободу вышел Евгений Макаров - заключенный, имя которого стало широко известно после публикации видео пыток в ИК-1 в Ярославле.
Прямо у ворот колонии Макаров дал журналистам свое первое интервью - о том, как сотрудники ФСИН обращаются с заключенными и почему жалобы не помогают.
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2 октября 2018
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