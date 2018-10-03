"Скрипаль просто подонок": Владимир Путин - о скандале с "Новичком"
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"Скрипаль просто подонок": Владимир Путин - о скандале с "Новичком"

Президент России Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем родины и подонком, а также сравнил шпионаж с проституцией.

Ранее Путин уже отвергал причастность российских властей к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Однако прежние заявления президента были сделаны в более сдержанных выражениях.

"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред?", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о скандале с "Новичком" на пленарной сессии Российской энергетической недели.

  • 3 октября 2018
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