"Скрипаль просто подонок": Владимир Путин - о скандале с "Новичком"
Президент России Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем родины и подонком, а также сравнил шпионаж с проституцией.
Ранее Путин уже отвергал причастность российских властей к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Однако прежние заявления президента были сделаны в более сдержанных выражениях.
"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред?", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о скандале с "Новичком" на пленарной сессии Российской энергетической недели.
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3 октября 2018
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