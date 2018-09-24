С-300 Сирии в ответ на сбитый Ил-20
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С-300 Сирии в ответ на сбитый Ил-20

Россия поставит Сирии современные зенитно-ракетные комплексы С-300. На вооружении у Сирии находились старые С-200, из которых сирийские ПВО на прошлой неделе сбили российский разведывательный самолет Ил-20.

Поставка С-300, по словам Владимира Путина, необходима, чтобы предотвратить угрозу жизни российских военных.

Об отличиях С-200 и С-300 – корреспондент Русской службы Би-би-си и главный специалист по военной технике Павел Аксенов. О возможных последствиях в регионе – военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

  • 24 сентября 2018
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