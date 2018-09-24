Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Что такое протестное голосование?
Впервые с момента возвращения губернаторских выборов сразу в двух российских регионах действующие главы не смогли переизбраться.
Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области принес победу кандидатам от ЛДПР. И это несмотря на то, что их называли техническими кандидатами или спойлерами.
О выборах в этих регионах – корреспонденты Би-би-си Сергей Горяшко и Фарида Рустамова. А об итогах губернаторских выборов - политолог Александр Кынев.
-
24 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне