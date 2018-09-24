Что такое протестное голосование
Media playback is unsupported on your device
Видео

Что такое протестное голосование?

Впервые с момента возвращения губернаторских выборов сразу в двух российских регионах действующие главы не смогли переизбраться.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области принес победу кандидатам от ЛДПР. И это несмотря на то, что их называли техническими кандидатами или спойлерами.

О выборах в этих регионах – корреспонденты Би-би-си Сергей Горяшко и Фарида Рустамова. А об итогах губернаторских выборов - политолог Александр Кынев.

  • 24 сентября 2018
Go to next video: С-300 Сирии в ответ на сбитый Ил-20