Оркестр сыграл спонтанный концерт в аэропорту Женевы
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Рейс музыкантов задержали на 10 часов. Они устроили концерт в аэропорту

Рейс оркестра Camerata of Léman из аэропорта Женевы задержали на 10 часов. Но музыканты не растерялись, и решили устроить для других пассажиров настоящий концерт.

Среди музыкантов был и скрипач-виртуоз Фабрицио фон Аркс. Оркестр исполнил "Времена года" Антонио Вивальди.

  • 25 сентября 2018
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