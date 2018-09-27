Верзилов: "Вероятнее всего, меня отравили российские спецслужбы"
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов 11 сентября был госпитализирован в Москве с подозрением на отравление. Вскоре после этого его перевезли в больницу в Германии. Верзилов считает, что его могли отравить российские спецслужбы, в частности - ГРУ.
Врачи не нашли следов отравления в его организме, но считают, что нервная система Верзилова была поражена каким-то препаратом.
Адвокат Верзилова подал в СК заявление о проверке происшествия, но будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.
В настоящий момент власти никак не прокомментировали заявление Верзилова.
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27 сентября 2018
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