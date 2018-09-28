Как журналисты узнали в Руслане Боширове полковника ГРУ Анатолия Чепигу
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Как журналисты узнали в Руслане Боширове полковника ГРУ Анатолия Чепигу

В новой части расследования Bellingcat и The Inside стало известно, что предполагаемый отравитель Скрипалей Руслана Боширова - это герой России и полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Журналисты нашли его фотографию среди выпускников Дальневосточной военного училища начала 2000-х годов. Они также предполагают, что Чепига принимал участие в военных действиях на Украине.

Несмотря на новые свидетельства того, что подозреваемые в отравлении Скрипалей имеют прямое отношение к силовым ведомствам, российские власти продолжают утверждать, что Руслан Боширов и Александр Петров являются гражданскими лицами.

  • 28 сентября 2018
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