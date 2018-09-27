Модель без ног и на скейтборде
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Модель без ног и на скейтборде

Каня Сессер воспитывалась монахами и сотрудниками больницы в Пак-Чонг. В 5 лет девочку удочерили, и она переехала к приемной семье в США.

В Америке Каня начала заниматься спортом и увлеклась секейтбордингом. Сейчас ее цель - принять участие в лыжных гонках на Паралимпийских играх.

Каня меняет привычные нам представления о красоте и модельной внешности.

  • 27 сентября 2018
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