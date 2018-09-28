Создатель подводных лодок хочет построить город под водой
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Создатель подводных лодок хочет построить город под водой

Фил Наиттен создал подводные лодки и костюмы, которые позволяют погружаться на глубину 300 метров. Теперь он хочет создать подводную колонию.

Колонию разместят возле гидротермальных источников, что даст необходимую энергию. Наиттен ожидает, что сотни людей захотят переехать жить под воду.

Но сначала ему нужно создать прототип на мелководье.

  • 28 сентября 2018
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