Герцогиня закрыла дверь машины сама
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Герцогиня Меган закрыла дверь машины сама

Герцогиня Сассекская прибыла в Королевскую академию искусств одна. Это было ее первым самостоятельным появлением на публике после того, как мисс Маркл стала Ее королевским высочеством.Она вышла из машины (дверь для нее открыли), улыбнулась публике и… ЗАКРЫЛА ЕЕ САМА!

А вот это уже было полным нарушением традиции. Впрочем, общественность отнеслась к этому эпохальному событию по-разному.

  • 26 сентября 2018
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