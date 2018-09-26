Володин отчитал членов КПРФ в Госдуме: "На зарплату депутата можно и пиджак купить"
На заседание Госдумы, где принимали законопроект о пенсионной реформе во втором чтении, два депутата от КПРФ, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, пришли в протестных футболках, на которых в перечеркнутом круге были написаны числа 65 и 63.
Вячеслав Володин отчитал депутатов, отметив, что на их зарплату можно было бы и пиджак с галстуком купить.
Несмотря на то, что поправки, предложенные президентом, были приняты единогласно, коммунисты продолжают бойкотировать пенсионную реформу в целом.
До этого они устраивали несколько протестных митингов, на которые собирались тысячи людей.
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26 сентября 2018
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