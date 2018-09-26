"На зарплату депутата можно и пиджак купить". Володин отчитал Рашкина в Госдуме.
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Володин отчитал членов КПРФ в Госдуме: "На зарплату депутата можно и пиджак купить"

На заседание Госдумы, где принимали законопроект о пенсионной реформе во втором чтении, два депутата от КПРФ, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, пришли в протестных футболках, на которых в перечеркнутом круге были написаны числа 65 и 63.

Вячеслав Володин отчитал депутатов, отметив, что на их зарплату можно было бы и пиджак с галстуком купить.

Несмотря на то, что поправки, предложенные президентом, были приняты единогласно, коммунисты продолжают бойкотировать пенсионную реформу в целом.

До этого они устраивали несколько протестных митингов, на которые собирались тысячи людей.

  • 26 сентября 2018
Go to next video: Как в России прошли митинги против пенсионной реформы