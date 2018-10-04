«Слава Украине»: почему новое воинское приветствие не новое
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"Слава Украине": почему новое воинское приветствие не новое

Верховная Рада Украины утвердила изменения в статуте вооруженных сил: теперь наравне с традиционным "Здравия желаю" военные могут использовать другое приветствие: "Слава Украине – героям слава".

Откуда оно взялось это приветствие и почему оно вызывало споры?

  • 4 октября 2018
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