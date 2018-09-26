Кто пострадает от новой пенсионной реформы?
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Кто пострадает от новой пенсионной реформы?

Госдума одобрила во втором чтении крайне непопулярную пенсионную реформу. "За" проголосовало 326 депутататов, 59 против. Ранее в среду все думские фракции поддержали поправки, внесенные в проект Владимиром Путиным, причем единогласно.

Когда пенсионная реформа вступит в силу и кто от нее в первую очередь пострадает?

  • 26 сентября 2018
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