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Кто пострадает от новой пенсионной реформы?
Госдума одобрила во втором чтении крайне непопулярную пенсионную реформу. "За" проголосовало 326 депутататов, 59 против. Ранее в среду все думские фракции поддержали поправки, внесенные в проект Владимиром Путиным, причем единогласно.
Когда пенсионная реформа вступит в силу и кто от нее в первую очередь пострадает?
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26 сентября 2018
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