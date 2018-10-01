Кобра на журнальном столике и 400 других "домашних" питомцев

Закон о правах евреев разделил Израиль. История двух спецназовцев - еврея и друза

Уже несколько месяцев в Израиле не прекращаются акции протеста против нового закона о национальном еврейском государстве. Чем он не нравится жителям страны? Рассказывают бойцы израильского спецназа "Мистаарвим".