Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Кобра на журнальном столике и 400 других "домашних" питомцев
Француз Филипп Жилле живет вместе с сотнями рептилий и пресмыкающихся. По его дому бродят два аллигатора – Али и Гатор, в саду разгуливает черепаха в полцентнера весом.
Загородный дом Филиппа превратился в террариум. По его словам, большинство животных он получил в подарок или спас выброшенных хозяевами питомцев.
-
1 октября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне