Кобра на журнальном столике и 400 других «недомашних» питомцев дома.
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Кобра на журнальном столике и 400 других "домашних" питомцев

Француз Филипп Жилле живет вместе с сотнями рептилий и пресмыкающихся. По его дому бродят два аллигатора – Али и Гатор, в саду разгуливает черепаха в полцентнера весом.

Загородный дом Филиппа превратился в террариум. По его словам, большинство животных он получил в подарок или спас выброшенных хозяевами питомцев.

  • 1 октября 2018
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