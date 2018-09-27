Спецпосланник США по Сирии: ситуация взрывоопасная
Спецпредставитель США по Сирии дал эксклюзивное интервью корреспондентам Русской службы Би-би-си в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Своей ключевой задачей на нынешней сессии Вашингтон называет перевод сирийского конфликта в политическую плоскость из-за участившихся случаев столкновений на этой территории военных разных стран. Таких как, например, недавний инцидент, когда сирийские ПВО по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20.
Другой нашумевший случай - гибель бойцов так называемой ЧВК Вагнера во время столкновения с военными США в феврале этого года. Об этом и многом другом с Джеймсом Джеффри поговорила наш корреспондент Наталка Писня.
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27 сентября 2018
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